Ferguson Milan, l’obiettivo di mercato rivela: «I rossoneri mi hanno impressionato ma…». Le parole del giocatore

Il centrocampista del Bologna e obiettivo del calciomercato Milan Ferguson ha analizzato l’attuale stagione e parlato del futuro al Corriere di Bologna.

PAROLE – «Tuttocampista Credo mi si addica alla perfezione. Mi piace attaccare, segnare, ma anche difendere e dare una mano alla squadra. Seguire strade diverse. La mia posizione preferita è la mezzala, il numero 8 è capace di fare box to box. Della Serie A mi hanno impressionato Inter, Juventus e Milan. Ma siamo in grado di batterli. Con il Bologna voglio l’Europa: possiamo giocarcela contro tutti. Sarebbe bellissimo fare la Champions con il Bologna. Non penso troppo avanti, mi godo il momento, anche se vorrei giocare in Premier League un giorno».

The post Ferguson Milan, l’obiettivo di mercato rivela: «I rossoneri mi hanno impressionato e sul futuro…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG