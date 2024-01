Mercato Milan, Marchetti analizza Redondo: «Il club potrebbe lasciarlo partire in estate». Le parole dell’esperto di mercato

Marchetti ha parlato a SkySport per analizzare l’ultimo nome accostato al mercato rossonero: il centrocampista Federico Redondo.

PAROLE – «Per il centrocampo nelle ultime ore il Milan si è interessato a Federico Redondo, figlio di Fernando. La richiesta dell’Argentinos Juniors per il cartellino è di circa 12 milioni di euro, ma il club non ha intenzione di lasciarlo andare. Il calciatore è attualmente impiegato nel preolimpico con l’Argentina. Chissà che in estate non possa essere un momento più giusto».

The post Mercato Milan, Marchetti analizza Redondo: «Il club potrebbe lasciarlo partire in estate» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG