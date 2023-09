A DAZN, Ciro Ferrara ha commentato così l’addio di Bonucci alla Juventus.

FERRARA – «Bonucci? Ha scelto la soluzione migliore per non restare fermo. In bocca al lupo a lui, ha fatto vedere grandi cose con la Juventus. Possiamo solo augurargli il meglio, non contro le italiane (ride, ndr)».

The post Ferrara: «Bonucci ha scelto la soluzione migliore per non restare fermo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG