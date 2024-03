Ferrara: «Lo spogliatoio ti rimane dentro sempre. Montero? In campo lo vedevano tutti…». Il racconto degli anni alla Juve

Ferrara, ospite del documentario dedicato a Montero, ha parlato dell’attuale allenatore della Juve Primavera raccontando con nostalgia i loro anni alla Juve.

FERRARA – «Non penso che a ognuno di noi manchi tanto il campo quanto lo spogliatoio. Condividere le difficoltà, i momenti belli ma anche magari momenti meno belli: questo ti rimane dentro e ti rimarrà per sempre. Montero in campo? Non era quel giocatore che diceva: ‘gli faccio un fallo senza farmene accorgere’. Paolo lo vedevano tutti».

The post Ferrara: «Lo spogliatoio ti rimane dentro sempre. Montero? In campo lo vedevano tutti…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG