Ferrero: «Il rinnovo di Fagioli va in una direzione. Pogba Aspettiamo sviluppi». L’intervento sui due centrocampisti

Il presidente della Juve Ferrero all’assemblea degli azionisti del club bianconero è intervenuto sui casi Pogba e Fagioli e le squalifiche dei due centrocampisti.

POGBA E FAGIOLI – «Siamo ovviamente dispiaciuti, molto dispiaciuti, come consiglio e come singoli, e come società intera per quello che è successo ai nostri calciatori Pogba e Fagioli. Su Fagioli confermiamo quanto abbiamo già comunicato, lo supportiamo nel percorso terapeutico, fornendogli supporto che merita. Il rinnovo di contratto va in questa direzione. Su Pogba rimaniamo in attesa, c’è questo processo che dovrebbe partire per doping. Siamo in attesa, non abbiamo novità ma aspettiamo gli sviluppi».

GLI AGGIORNAMENTI DALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI JUVENTUS 2023

The post Ferrero: «Il rinnovo di Fagioli va in una direzione. Pogba Aspettiamo sviluppi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG