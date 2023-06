Le parole di Davide Ferri, ex difensore del Torino, dopo l’esordio in Nazionale di Alessandro Buongiorno contro l’Olanda

Giacomo Ferri, ex difensore del Torino, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Buongiorno.

PAROLE – «Buongiorno è fra i difensori del Torino che mi hanno colpito di più. E aggiungo: da quanto ha fatto vedere in questa stagione gli predico un luminoso futuro azzurro. Dopo questo debutto contro l’Olanda, dove si è comportato benissimo, sono convinto che diventerà a breve un punto fisso del gruppo e rimarrà a lungo in Nazionale. Da come si muove e gestisce la difesa mi fa venire in mente Giovanni Francini. E sto parlando di un difensore voluto al Napoli da un certo Maradona… Anche Buongiorno governa la fascia sinistra e si spinge in avanti in virtù di un buon tocco di palla, ha iniziative, è un difensore moderno. E si trova a suo agio pure da centrale».

