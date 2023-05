L’ex calciatore Giacomo Ferri ha parlato della finale di Coppa Italia tra la Fiorentina e l’Inter a Radio Firenze Viola

Con queste parole l’ex calciatore Giacomo Ferri presenta la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter:

PAROLE– «Non c’è nessuna squadra inarrivabile. In una gara secca ci sono valori diversi. Sulla carta l’Inter è in forma ed è superiore, ma la Fiorentina fa un calcio bellissimo e sta bene. In una finale si equivalgono».

L’articolo Ferri: «Fiorentina-Inter è aperta, nessuna squadra inarrivabile» proviene da Inter News 24.

