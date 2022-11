Al De Kuip, il match valido per la 6ª giornata di Europa League 2022/2023 tra Feyenoord e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al De Kuip, Feyenoord e Lazio si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Europa League 2022/23.

Feyenoord Lazio 0-0 MOVIOLA

La partita inizierà con qualche minuto di ritardo a causa dei fumogeni

Fischio d’inizio – Si gioca!

2′ Quasi gol di Danilo – Azione personale di Danilo che sfiora il palo con il sinistro.

3′ Traversa di Felipe Anderson – Grande occasione per la Lazio con Felipe Anderson che entra in area e calcia, Bijlow tocca quanto basta per deviare sulla traversa. Si salva il Feyenoord.

7′ Ritmi altissimi – Ritmi subito altissimi in campo, le due squadre stanno spingendo sull’acceleratore in questi minuti iniziali.

13′ La Lazio prova ad impadronirsi del match – Biancocelesti che provano a impossessarsi del pallino del gioco.

16′ Felipe Anderson a terra – Colpo al volto per Felipe Anderson, rimane a terra dolorante il brasiliano.

20′ Cancellieri a un passo dal gol – Felipe Anderson sfrutta uno svarione della difesa olandese e si invola verso l’area avversaria, serve per Cancellieri che prova un sinistro a giro che termina a lato di pochissimo.

22′ Lazzari si mangia un gol – Combinazione Milinkovic-Savic-Lazzari che si allunga leggermente la palla e calcia addosso al portiere avversario da ottima posizione.

24′ Paixao ci prova da fuori – Destro potete del numero 14 del Feyenoord che obbliga Provedel alla bella parata.

Migliore in campo: a fine primo tempo PAGELLE

Feyenoord Lazio 0-0: risultato e tabellino

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez; Q. Timber, Szymanski, Kokcu; Dilrosun, Danilo Pereira, Paixao. A disp.: Marciano, Wellenreuther, Pedersen, Bjorkan, Rasmussen, Jahanbakhsh, Hartman, Wieffer, Walemark, Benita, Gimenez, Bullaude. All.: Arne Slot

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Magro, Romagnoli, Marusic, Radu, Gila, Cataldi, Vecino, Luis Alberto, Pedro, Romero. All.: Maurizio Sarri

ARBITRO: Irfan Peljto

L’articolo Feyenoord Lazio 0-0: Lazzari a un passo dal gol proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG