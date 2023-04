Mats Wieffer, centrocampista del Feyenoord, ha parlato in vista del match di Europa League di giovedì contro la Roma. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «La Roma ha molti buoni giocatori, non solo Dybala, che non è al 100%. Quando la scorsa settimana è uscito, sono entrati altri giocatori forse anche più pericolosi. Non credo che sia importante chi giocherà, sono molto bravi come squadra. Domani devono vincere, quindi per noi sarà difficile».

L’articolo Feyenoord, Wieffer: «La Roma ha giocatori più pericoli di Dybala» proviene da Calcio News 24.

