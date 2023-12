Simone Inzaghi e Luciani Spalletti tra i tre finalisti per il FIFA Award come miglior allenatore: Guardiola completa il terzetto

La FIFA ha reso noti i tre finalisti per l’Award come migliore allenatore. I tre finalisti sono Pep Guardiola, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti.

Un grosso riconoscimento per la scuola tecnica italiana, con gli allenatori dell’Inter e della Nazionale, ex Napoli, per i risultati raggiunti la scorsa stagione con le loro rispettive squadre. Per la categioria allenatore femminile i finalisti sono invece Jonatan Giraldez (Barcellona), l’inglese Emma Hayes (Chelsea) e l’olandese Sarina Wiegman (ct Inghilterra).

