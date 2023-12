Il procuratore di Lautaro Martinez, Alejandro Camano conferma che le trattative per il rinnovo del suo assistito sono a buon punto.

Numero Diez ha intervistato Alejandro Camano per parlare delle negoziazioni riguardanti il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez con l’Inter; ecco le sue dichiarazioni. “La data del prossimo incontro? Io non posso darti nello specifico questa informazione, perché stiamo parlando tutti i giorni con l’Inter. Io posso dirti che noi abbiamo una relazione spettacolare con il club. Da anni sono in rapporto con i nerazzurri, perché sono procuratore di Hector Cúper e quindi in tutta la vita ho parlato tanto con l’Inter. Ora ho una bellissima relazione con con tutta la dirigenza. Lautaro Martinez è molto felice di stare a Milano però, per adesso, noi abbiamo appuntamenti, parliamo di tutto, il rapporto è molto vivo. Ma non posso dirti ‘domani vado’, perché per ora stiamo parlando giorno dopo giorno e le cose procedono bene. Quello che deve posso dirti per ora è questo: Lautaro è molto felice e dobbiamo lavorare affinché il futuro di Lautaro sia legato a quello dell’Inter. Però, per adesso, tranquillità”.

Il suo momento

“Lautaro ha 26 anni ed è in un momento di grande felicità. Ha avuto il secondo figlio. Ha una grande e bella famiglia. Gioca nella squadra che tifa e che gli piace tanto. Oggi l’unica cosa che pensa è dare tutto il suo cuore a questa squadra. E io lavoro per questo. Lavoro affinché con l’Inter arrivi nella migliore situazione. Stiamo in un grande momento”.

