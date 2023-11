FIGC vicina alle popolazioni colpite dal maltempo: Gravina dispone il minuto di silenzio per tutte le partite del fine settimana

In tutte le partite di questo fine settimana si osserverà un minuto di silenzio come segno di rispetto verso tutte le popolazioni che in questi giorni sono state colpite dal maltempo. A renderlo noto è la FIGC.

LA DECISIONE – «In memoria delle vittime e in segno di vicinanza nei confronti della popolazione della Toscana e di tutti i territori colpiti dagli eventi calamitosi delle ultime ore, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare in occasione delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi anticipi e posticipi)».

