Samardzic Juve, l’affare si fa a gennaio? L’idea di Allegri sul centrocampista dell’Udinese che i bianconeri seguono da tempo

Samardzic è un obiettivo di mercato della Juve anche se, come scrive Gazzetta.it, l’affare per gennaio non è scontato. Il problema, però, è che per l’estate 2024 si prospetta un’asta, visto che il centrocampista dell’Udinese è nella lista di diverse squadre.

La Juve segue Samardzic da tempo e per Allegri un giocatore del genere sarebbe molto utile fin da subito, oltre che per il futuro. I bianconeri faranno uno sforzo a gennaio per accontentare Max?

