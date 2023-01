Le parole di Miroslav e Dusan Mihajlovic, figli di Sinisa, sulla sfida tra Lazio e Bologna in Serie A. I dettagli

Miroslav e Dusan Mihajlovic hanno parlato al Corriere dello Sport a poche ore da Lazio-Bologna, una partita speciale per loro padre.

PAROLE – «Ci aspetta una notte speciale, vivremo le emozioni dell’Olimpico tutto per papà, laziali e bolognesi insieme, ma anche il dolore di non averlo più accanto a noi. Stiamo provando ad abituarci, ma non è facile. Noi amiamo queste due squadre, ma la Lazio per noi ha qualcosa in più, speriamo che a Bologna non si arrabbino perché la città e la sua gente ci resteranno nel cuore per sempre».

L’articolo Figli Mihajlovic: «Lazio-Bologna sarà speciale» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG