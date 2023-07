Figuraccia Italia Under 19: il Portogallo travolge gli azzurrini 5-1. Dopo la vittoria con Malta arriva la batosta per la squadra di Bollini

Dopo la buona partenza contro Malta l’Italia Under 19 sbatte alla seconda partita contro il Portogallo, che schianta la squadra del ct Bollini per 5-1.

Nonostante il gol di Lipani in apertura, i lusitani vanno a segno con Ribeiro, Gustavo Sa, Costa Bras, Hugo Felix e Gonçalves. Gli azzurrini finiscono la gara in 10 per l’espulsione dello stesso Lipani a fine primo tempo.

Tra i bianconeri Hasa e Dellavalle sono rimasti in campo per tutti i 90′, mentre Turco è stato sostituito al 60′ da Esposito.

