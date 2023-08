Filip Stankovic è il nuovo portiere della Sampdoria. Il giovane portiere di proprietà dell’Inter, si presenta così ai nuovi tifosi

Filip Stankovic si è presentato nelle vesti di nuovo calciatore della Sampdoria. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal portiere classe 2002 di proprietà dell’Inter, ai microfoni del media ufficiale blucerchiato.

SAMPDORIA – «Sono arrivato da poco, ma ho seguito tanto la Sampdoria. Ne conosco la storia, conosco l’importanza della piazza. Darò sempre il 101% in ogni partita e darò sempre il massimo per la maglia, cercando di dare sicurezza alla squadra. Oltre a vincere. Da qui sono passati tanti serbi, la storia va avanti da molto tempo e sono orgoglioso di essere qui. Sinisa mi è rimasto dentro, lo porterò sempre con me».

TIFOSI – «I tifosi mi hanno sorpreso in Coppa Italia, ho guardato più loro della partita… Me ne aspettavo tanti perché l’hanno scorso lo hanno dimostrato in ogni partita in casa e trasferta. Sono davvero contento e non vedo l’ora di vivere con loro le partite e gioie insieme».

AUDERO – «Emil è un esempio. Mi ha dato qualche consiglio prima di venire, è un bravo portiere e sono cresciuto guardandolo. Cercherò di ripetere quanto fatto da lui, onorando la maglia. Lui qui è una leggenda, ma cercherò di farlo rimpiangere il meno possibile».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE.

L’articolo Filip Stankovic si presenta alla Sampdoria: «Audero è un esempio» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG