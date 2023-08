L’allenatore del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, chiude le porte all’ipotesi di un passaggio di Benjamin Pavard all’Inter

L’Inter pensa a Benjamin Pavard, per completare il proprio calciomercato occupando la casella lasciata libera in difesa da Skriniar, ma Thomas Tuchel ha altri piani. Il tecnico del Bayern Monaco ha risposto così alle domande relative al difensore francese, nel corso della conferenza stampa.

LE PAROLE – «Benji non mi ha comunicato che vuole davvero andarsene. Al momento non c’è stata alcuna offerta. È un nostro giocatore e ha pieno supporto. Fino a quando non cambierà, contiamo completamente su di lui».

L’articolo Pavard Inter, Tuchel chiude: «Nessuna offerta, contiamo su di lui» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG