Le parole di Filippo Inzaghi sulla stagione del fratello Simone sulla panchina dell’Inter. Tutti i dettagli

Filippo Inzaghi, ex Milan, ha parlato ai microfoni a Tutti Convocati.

LE PAROLE –: «Simone ha dimostrato di essere diventato un fuoriclasse, al di là del campo, per come ha gestito le critiche ingiuste, alcune fatte ad arte. Ha fatto 5 finali in due anni all’Inter, al di là che in campionato poteva fare meglio, così come tutte le altre».

