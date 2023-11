Le parole di Filippo Inzaghi, ex calciatore ed attuale allenatore della Salernitana, ha citato Simone durante il ritiro da calciatore

Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana e fratello del tecnico dell’Inter, ha parlato al Corriere della Sera del suo ritiro dal mondo del calcio.

PAROLE – «Io ho smesso a 39 anni, oggi un’età ancora molto giovane, ma per noi non è così. Ricordo quando rimasi in Belgio un mese perché mi ero fatto male a una gamba. Il compleanno peggiore di sempre. Ma Ancelotti mi mandò un sms: ‘Tornerai grande’, diceva. Chissà, pensavo io. Non si è mai sicuri di niente quando si gioca a quei livelli. Ricordo benissimo i miei ultimi quattro minuti in campo. La cosa buffa è che pensavo al ritiro da tempo, come ogni uomo coscienzioso: farò altro, ho vinto tanto, mi dicevo. La verità amara è che la tristezza non la puoi controllare e così, dopo, sono stato malissimo. Per fortuna che c’era la mia famiglia: mamma, papà, Simone».

