Lele Adani ha analizzato quella che sarà la finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Ecco le parole

Tramite la Bobo TV, l’ex calciatore e ora commentatore Lele Adani ha parlato di quella che è la situazione dell’Inter in vista della finale di Champions League contro il Manchester City.

LE PAROLE – «Premetto che per me vincerà il City, la mia percentuale è 65-35. Credo che la cosa più importante su cui focalizzarsi sia il valore dell’Inter quando ha la palla. I nerazzurri giocano comunque un grande calcio. Se restano loro stessi avranno possibilità, anche se secondo me ne hanno 3 su 10. Poi c’è la coppia d’attacco che è tornata ai livelli di Conte, Lautaro è al top del mondo e Lukaku adesso fa le cose per bene. Gli attaccanti sono in forma tutti e tre. Se l’Inter non sarà se stessa per paura di farsi male perderà».

L’articolo Finale Champions, Adani: «L’Inter perderà. Ecco perché» proviene da Inter News 24.

