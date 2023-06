Le chance nei confronti di Milan Skriniar in vista di Torino-Inter stanno aumentando sempre di più. Titolarità possibile?

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci potrebbero essere delle possibilità di rivedere per l’ultima volta in Serie A il difensore dell’Inter Milan Skriniar in vista della gara esterna contro il Torino.

Titolarità? Possibile, ma prima bisognerà capire quali saranno le sue condizioni in quel di Appiano Gentile. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

L’articolo Skriniar, titolare in vista di Torino-Inter? La scelta di Inzaghi proviene da Inter News 24.

