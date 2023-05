Finale Champions, Evra: «Sono juventino, ma tutti gli italiani devono tifare Inter». Questo l’appello dell’ex difensore

Evra si rivolge ai tifosi italiani a Prime Video. Queste le sue parole verso la finale di Champions League tra Inter e City.

«Sono juventino, sono un gobbo vero, ma a tutti gli italiani, e parlo anche agli amici juventini, devono tifare Inter in finale. Dopo i Mondiali che ha visto l’Italia fuori, è importante un riscatto per il calcio italiano. Quindi forza Inter e tutti gli italiani devono tifare per i nerazzurri».

L’articolo Finale Champions, Evra: «Sono juventino, ma tutti gli italiani devono tifare Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG