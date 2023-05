Inter, novità sul main sponsor. Per la finale di Champions a Istanbul avanza una nuova idea: gli scenari

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la finale di Istanbul del 10 giugno l’Inter la potrebbe disputare con un marchio sul petto. E’ un’eventualità che in viale della Liberazione viene presa seriamente in considerazione. A Nyon impediscono infatti di mettere sulla maglia, in occasione dell’ultimo atto della finale di Champions, un marchio commerciale, ma non una fondazione benefica. Da capire se potrebbe essere utilizzato “Inter Campus” che non è una fondazione, ma un progetto speciale di Inter Futura srl.

La strada che il club potrebbe percorrere è quella di mettere sulla maglia il nome della fondazione benefica del prossimo sponsor, qualora il nuovo marchio venga individuato a breve e abbia una tale fondazione. I contatti in quest’ottica sono stati recentemente intensificati.

