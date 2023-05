Roberto Mancini ha detto la sua opinione sulla finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Ecco le parole

Il tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha parlato tramite l’ANSA della finale di Champions League tra Inter e Manchester City.

LE PAROLE – «Molti danno per scontata la finale di Champions, ma il mio parere è che non sarà così. Il City sarà avvantaggiato, ma è sfida molto aperta. L’Inter può mettere in difficoltà gli uomini di Guardiola».

L’articolo Finale Champions League, Mancini: «L’Inter può mettere in difficoltà il City» proviene da Inter News 24.

