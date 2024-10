Volano parole grosse sui social, in particolare per due rossoneri che non si sono distinti al meglio. Tifosi davvero avvelenati. Il campionato è fermo per via della partite delle nazionali ma l’eco delle polemiche imperterrito. C’è sempre infatti un motivo per scagliare il dito verso qualcuno o qualcosa e far valere le proprie rimostranze, giuste o corrette che siano. Due rossoneri, nello specifico, sono stati oggetto di critiche da parte di alcuni tifosi che, addirittura, per uno dei due hanno affermato che finirà a chi l’ha visto. Parole certamente grosse che, si spera, la ripresa del campionato metterà a tacere magari con una vittoria convincente a San Siro contro l’Udinese sabato prossimo. Il Milan è tornato a balbettare Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, accompagnata da errori significativi come quello […]

Leggi l'articolo completo "Finirà a chi l'ha visto", scoppia il caso: tifosi del Milan scatenati, due nel mirino

