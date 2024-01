La telenovela Samardzic sembra giunta ad una conclusione: sempre più fitti i contatti con il Napoli: l’affare è ad un passo

Sembra esser finita la telenovela di mercato legata al nome di Lazar Samardzic. Il centrocampista, in estate quasi chiuso dall’Inter, ma anche accostato alla Juventus e al Milan, è molto vicino al Napoli.

Come riportato da Matteo Moretto, i contatti tra il giocatore e il club sono sempre più fitti e nelle ultime ore il papà/agente del ragazzo è arrivato in Italia per poter confrontarsi con l’Udinese.

