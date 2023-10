Fiorello ironizza: «Fagioli paziente zero, è partito da quando giocava a tombola». Le dichiarazioni sul caso scommesse

Fiorello ironizza sul caso Fagioli che ha coinvolto la Juve. Le sue parole in una diretta Instagram per il ritorno di Viva Rai 2.

FIORELLO – «Fagioli è stato il paziente zero, come lo chiamo io. Ha raccontato tutto, è partito proprio dall’inizio ‘io giocavo a tombola’… Visto che c’era la sosta per le nazionali dovevano riempire un po’ i giornali…».

