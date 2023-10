Marocchino duro: «Chi scommette sulla propria partita va squalificato a vita». Le dichiarazioni dell’ex Juve

A Radio Bianconera, l’ex Juve Domenico Marocchino ha commentato così il caos scommesse.

MAROCCHINO – «È un discorso complesso da analizzare, non è facile per chi cade vittima del vizio del gioco tirarsi fuori. È come una droga, il discorso andrebbe fatto a 360° perché non riguarda solo il calcio. Ovviamente chi scommette sulla propria partita va squalificato a vita. Sicuramente bisogna domandarsi perché giocatori che guadagnano così tanto rischiano la loro carriera per scommettere».

The post Marocchino duro: «Chi scommette sulla propria partita va squalificato a vita» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG