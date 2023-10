Su TV Play, Frey ha commentato così il caso scommesse e la situazione di Fagioli in casa Juve.

FREY – «Fagioli che è una promessa del calcio italiano e non solo. Se fosse confermato rischia di rovinarsi la carriera a 20 anni ed è un peccato. È capitato che incontrassi qualcuno che scommetteva, dicevo ‘Ma ti va di giocare col fuoco?’. Mi rispondevano: ‘Guadagni tanti soldi’. Io mi sono sempre ritenuto un privilegiato. Facciamo il lavoro più bello al mondo. Non so giocare neanche a carte. Il discorso per me è semplice. Lo trovo un peccato, sai che vai a rischiare di compromettere la carriera. Ma ne vale la pena».

