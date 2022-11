Mario Giuffredi, agente di Cristiano Biraghi, ha parlato dell’eventuale rinnovo di contratto del terzino con la Fiorentina

Mario Giuffredi, agente di Cristiano Biraghi, ha parlato a TMW dell’eventuale rinnovo di contratto del terzino con la Fiorentina.

PAROLE – «Stavamo parlando del rinnovo. Ci siamo un po’ fermati per via dei risultati, per una questione di rispetto ne riparleremo durante la sosta».

L’articolo Fiorentina, ag. Biraghi: «Rinnovo? Per una questione di rispetto ne riparleremo durante la sosta» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG