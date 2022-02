Domani alle 12:30 Fiorentina-Atalanta è il lunch match della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A.

Fiorentina-Atalanta domani aprirà la domenica della 26ma giornata di Serie A, cambio di portiere per i viola per l’indisponibilità di Terracciano; attacco monco nei bergamaschi per l’infortunio di Muriel che si aggiunge a quello di Zapata. Ecco le probabili formazioni.

Nikola Milenkovic

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Piatek, Sottil. Allenatore: Italiano. A disposizione: Rosati, Venuti, Terzic, Igor, Nastasic, Amrabat, Duncan, Castrovilli, Callejon, Saponara, Ikoné, Cabral. Indisponibili: P. Terracciano, Kokorin. Squalificati: -.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pessina; Malinovskyi, Boga. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Scalvini, Maehle, G.Pezzella, Koopmeiners, Pasalic, Mihaila. Indisponibili: Ilicic, Miranchuk, Zapata, Palomino, Muriel. Squalificati: -.

