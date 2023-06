Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in vista della finale di Conference League di questa sera

Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in vista della finale di Conference League.

PAROLE – «Ne abbiamo parlato, era anche il loro obiettivo arrivare in finale. Avevo lo stesso sogno e ora ci incontriamo lì. È un grande spot per il calcio ceco, tre giocatori giocheranno la finale. Sono felice di tornare a Praga per una partita così importante. È una finale europea, non c’è da aggiungere altro. Spero in una grande partita e che vinca la Fiorentina».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG