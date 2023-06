Filippo Galli ha parlato dell’addio di Paolo Maldini dal Milan. Ecco le sue dichiarazioni sull’ex dirigente rossonero

Filippo Galli ha parlato a Sky Sport dell’addio di Paolo Maldini dal Milan.

ADDIO – «Difficile farsi un’idea, ha colpito un pò tutti, nessuno se lo aspettava in un momento comunque positivo. E’ chiaro che per come sono legato a Paolo è stato doloroso vedere questa scelta, le società hanno i loro obiettivi e non guardano in faccia a nessuno».

IL PERCORSO DI MALDINI AL MILAN – «Non spetta a me giudicarlo, quando si parla di Paolo si parla di Massara e una struttura di lavoro di un certo tipo, importante, un lavoro bello che ha portato giocatori di qualità, c’è stato qualche giocatore che non ha performato per quello che ci si aspettava però fa parte del lavoro, è un incidente di percorso».

