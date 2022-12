Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato al termine del 2022 della formazione viola: ecco le sue dichiarazioni

Joe Barone, dg della Fiorentina, ha così parlato ai canali ufficiali del club viola.

LE PAROLE – «Ora ci aspetta un inizio di campionato importante, speriamo di non avere altri infortuni. L’importante per ora è aver recuperato qualche infortunato. Auguro a tutti i tifosi viola un anno felice e pieno di soddisfazioni. Viola Park? Fa parte di ciò che il 2023 sarà per noi».

L’articolo Fiorentina, Barone: «Ci aspetta un inizio importante. Ho una richiesta» proviene da Calcio News 24.

