Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso alla Fiorentina, ha parlato a Sportmediaset prima della finale di Coppa Italia contro l’Inter.

PAROLE – «Siamo tranquilli, non mettiamo pressione alla squadra. I ragazzi sanno l’importanza della gara, tutto il mondo ci guarda, ci giochiamo questi novanta minuti e siamo fiduciosi. Noi siamo una squadra molto veloce, che pressa alta, dobbiamo stare attenti sulla transizione difensiva. Dobbiamo essere rapidi e utilizzare le fasce con Ikone e Nico, ma la gara l’abbiamo preparata bene e tutti i calciatori alzano il proprio livello in finale. Questa è una delle notti magiche qui in Italia: quando giochiamo le competizioni tutti ci immaginiamo qui, adesso dobbiamo goderci questa finale. Gli obiettivi sono di fare bene in tutte le competizioni, la programmazione ha funzionato ed è andato tutto bene. Siamo stati accanto alla squadra nei momenti difficili, abbiamo tranquillizzato la piazza, la squadra, i giornalisti e soprattutto il mister. Rocco si è preso grandi responsabilità».

