Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato a margine di un incontro con il sindaco di Firenze e di Empoli per la questione stadio

PAROLE – «Stiamo parlando, sperando di chiarire dove la Fiorentina andrà a giocare. Dobbiamo ovviamente proteggere la tifoseria perché dobbiamo chiarire quale sarà il futuro del club. È impossibile spostare i tifosi fuori dalla città. Dobbiamo lavorare su questo fronte qui. Il sindaco di Empoli ci ha detto la sua questa mattina: oggi abbiamo parlato ancora dello stadio Padovani. I tempi del Padovani sono previsti e aggiornati entro dicembre 2024 o gennaio nel 2025. Rimane sempre il tema di dove andiamo a giocare. Io devo difendere la mia tifoseria. Spostarci fuori Firenze è difficile, per i tanti soldi che non vogliamo buttare: dobbiamo mostrare massimo rispetto per il nostro popolo. Ferencvaros? Sì, sarà una gara importante per il primo posto nel girone: la squadra rientra oggi a lavorare, dovremo essere pronti perché sarà una partita molto tosta. La nostra squadra gioca bene ma dobbiamo vincere le partite. Siamo comunque soddisfatti».

