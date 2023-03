Le parole del centrocampista della Fiorentina, Bonaventura: «Abbiamo fatto una buona striscia di risultati, adesso dobbiamo recuperare»

Intervenuto a margine dell’inizio del Torneo di Viareggio 2023, il centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura ha parlato ai giornalisti presenti. Di seguito le sue parole.

SOSTA – «Con la Fiorentina abbiamo fatto una buona striscia di risultati, adesso dobbiamo recuperare visto che in questa settimana non giochiamo e poi entriamo nel vivo, nella parte più importante della stagione, e quindi dobbiamo prepararci per l’ultimo periodo».

LECH POZNAN – «Non l’abbiamo ancora studiato. Lo faremo nelle prossime settimane, sicuramente contro di loro non sarà facile, dobbiamo continuare come stiamo facendo».

L'articolo Fiorentina, Bonaventura: «La sosta ci farà recuperare energie» proviene da Calcio News 24.

