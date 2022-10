Il commento dell’ex arbitro Angelo Bonfrisco al rosso non dato a Dimarco contro la Fiorentina: «L’errore è grave»

Intervenuto a RadioFirenzeViola, Angelo Bonfrisco è tornato sull’intervento di Dimarco in Fiorentina Inter, non sanzionato da Valeri con l’espulsione. Di seguito le sue parole.

«L’espulsione a Dimarco era necessaria. Quello che mi lascia perplesso è che dal campo la velocità del gioco può fregarti ma se vieni richiamato al VAR e non dai un cartellino allora non va bene. Valeri è un ex arbitro internazionale, ed è esperto, per questo l’errore è ancora più grave. Fallo di Terracciano su Lautaro? Il rigore è supportabile. Secondo me è corretto perché il portiere sfiora la palla non la tocca per bene. Dzeko su Milenkovic? Quella è una dinamica dove il difensore anticipa l’attaccante ma il bosniaco fa fallo sul serbo».

L’articolo Fiorentina, Bonfrisco: «Se il VAR ti richiama e non dai il rosso…» proviene da Calcio News 24.

