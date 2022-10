Le parole di Cabral dopo la vittoria della Fiorentina contro lo Spezia: «Io e Jovic? Dobbiamo mettere in difficoltà Italiano»

Intervistato da Sky dopo la vittoria della Fiorentina sullo Spezia, Cabral ha parlato della convivenza con Jovic. Di seguito le sue parole.

«Io e Jovic dobbiamo mettere in difficoltà il mister. Oggi ho fatto gol io, la prossima magari segna lui: così diventa un problema per il mister. Possiamo giocare insieme, lo abbiamo fatto contro una grande squadra come l’Inter».

L’articolo Fiorentina, Cabral: «Io e Jovic possiamo giocare insieme» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG