Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina, si racconta in un’intervista ai canali ufficiali della Serie A: le sue parole

LE PAROLE – «Il gol per me è un momento di felicità e puro godimento, tutto il lavoro viene ripagato. Se c’è una cosa che so fare bene nella vita, è segnare. Tutto l’impegno che ci metto quindi non è vano. Credo che il mio stato di forma coincida con l’ottima performance della squadra. Stiamo facendo sempre meglio e in più segniamo anche tanti gol. Più vinciamo e più migliora il nostro modo di giocare. Sto crescendo allo stesso ritmo della squadra. Prima ci ho messo un po’ ad adattarmi, ma ora si vedono i risultati del mio lavoro. Ormai è quasi un anno che sono alla Fiorentina e ho sempre detto che il mio obiettivo è quello di continuare a migliorare e penso che sia quello che sta accadendo. Spero di continuare a crescere per aiutare ancora di più la squadra».

