Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha così commentato il passaggio dei viola alle semifinali di Conference

Rocco Commisso, ai canali ufficiali della Fiorentina, ha commentato il passaggio alle semifinali di Conference League.

LE PAROLE – «Una battaglia che dovevamo portare a casa e ci siamo riusciti. Non è stato facile ma alla fine abbiamo raggiunto il meritato passaggio del turno e una semifinale importantissima per tutti noi e per tutti i nostri tifosi. Ci vediamo presto. Grazie ragazzi».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG