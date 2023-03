Le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, sulla stagione e sul futuro della squadra viola. I dettagli

Rocco Commisso ha parlato della Fiorentina alla CBS.

PAROLE – «Non possono cacciare Rocco da qui, sai? Pensano che criticandomi mi faranno fuori, ma non è così. No, non può succedere. Rocco è un po’ diverso. Per fare un esempio, ricevo più critiche qui a Firenze che in 1.500 comunità negli Stati Uniti. Ho preso la mia decisione e continuerò a mantenere quanto detto: non vendo».

