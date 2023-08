La Fiorentina, a fatica, supera il turno playoff contro il Rapid Vienna e il protagonista assoluto della serata del Franchi è senza dubbio Nico Gonzalez

La Fiorentina, a fatica, supera il turno playoff contro il Rapid Vienna e il protagonista assoluto della serata del Franchi è senza dubbio Nico Gonzalez.

La notte del diez si potrebbe ridefinire questo 31 agosto del 2023, perché l’argentino è l’autentico man of the match dell’incontro con due gol, uno più pesante dell’altro. Il primo di scaltrezza a sfruttare l’errore della difesa avversaria e scacciare un po’ di dosso la pressione e la paura di un risultato ancora bloccato. Il secondo è il pesantissimo rigore che con freddezza ha realizzato andando poi a raccogliere gli applausi della Fiesole. Una doppia gioia arrivata nel giorno delle convocazioni del Ct Scaloni, in cui è presente anche lui assieme a Beltran.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG