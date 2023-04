I progetti di ristrutturazione degli stadi Fiorentina e Venezia non saranno finanziati con i fondi del PNRR

Il governo ha deciso che i fondi del PNRR non saranno disponibili per i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi della Fiorentina e del Bosco dello Sport di Venezia. Lo riporta una nota stampa del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto.

Il ministero ha deciso che gli interventi per i due impianti non rientrano nei canoni dei Piani Urbani integrati (PUI) delle due città.

