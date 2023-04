La Juventus potrebbe fare sul serio sul mercato per Koulibaly: il senegalese ex Napoli è in cima alla lista dei desideri bianconeri per l’estate

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero stati già i primi contatti tra il club e l’entourage del difensore. La soluzione più probabile è un po’ come quella dell’Inter per Lukaku.

