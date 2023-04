Il Chelsea vuole muoversi in anticipo per la ricerca del nuovo allenatore della prossima stagione, non sarà Luis Enrique

Il Chelsea vuole muoversi in anticipo per la ricerca del nuovo allenatore della prossima stagione, non sarà Luis Enrique.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, al momento il primo nome è quello di Pochettino e sembra essere proprio l’ex Tottenham in pole su tutti, anche su Nagelsmann.

