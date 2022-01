Fiorentina-Genoa probabili formazioni

Stasera alle 20:45 si gioca Fiorentina-Genoa, gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Italiano sceglie di nuovo Dragowski in porta, panchina per Terracciano, a centrocampo trova posto Maleh. Nel Genoa c’è l’esordio in panchina di Konko che prende il posto dell’esonerato Shevchenko, in attesa di capire chi possa essere il suo successore. Ecco le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Nico Gonzalez, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Italiano. A disposizione: P. Terracciano, Venuti, Terzic, Nastasic, Pulgar, Duncan, Castrovilli, Callejon, Sottil, Ikoné, Kokorin, Piatek. Indisponibili: Amrabat, Benassi, Martinez Quarta. Squalificati: -.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Ostigard, Bani, Vanheusden; Hefti, Melegoni, Badelj, Portanova, Cambiaso; Caicedo, Destro. Allenatore: Konko. A disposizione:Marchetti, Andrenacci, Masiello, Calafiori, Rovella, Sturaro, Galdames, Ghiglione, Pandev, Yeboah, Ekuban, Buksa. Indisponibili: Behrami, Bianchi, Biraschi, Maksimovic, Semper, Serpe, Cassata, Criscito, Touré, Hernani, Kallon. Squalificati: Vasquez.