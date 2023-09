Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Conference League contro il Genk

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha diramato la lista dei convocati per la prima giornata della fase a gironi di Conference League contro il Genk. Assente Giacomo Bonaventura, così come Jonathan Ikone che dall’inizio della stagione non è mai stato a disposizione del tecnico.

Portieri: Christensen, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Barak, Duncan, Infantino, Maxime Lopez, Mandragora, Arthur.

Attaccanti: Brekalo, Gonzalez, Kouame, Nzola, Sottil.

