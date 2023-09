Stasera alle 21 a San Sebastian, nel nord della Spagna, la Real Sociedad ospita i nerazzurri per la prima gara di Champions League.

L’Inter è pronta a scendere in campo in Champions League dopo la finale della passata edizione: i nerazzurri sono andati ben al di sopra delle aspettative pochi mesi fa ma la gara persa col Manchester City pare aver dato ulteriore spinta per il futuro. Sia Inzaghi che Lautaro Martinez ieri in conferenza stampa non hanno nascosto la voglia di riprovare a raggiungere la finale seppur consapevoli del fatto che sia un traguardo non semplice da raggiungere.

Benjamin Pavard

Un passo alla volta: il sorteggio della fase a gironi non è stato malevolo ma non ci si può permettere di abbassare la concentrazione. La Real Sociedad non è un avversario semplice: nella formazione di Aguancil figurano il nazione spagnolo Le Normand, il capitano Oyarzabal e l’ala destra Kubo che è uno dei giocatori da tenere più sotto osservazione. Nei nerazzurri mancheranno Cuadrado e Calhanoglu; in regia Inzaghi ha garantito che ci sarà Asllani mentre in difesa ci sarà l’esordio in maglia nerazzurra di Pavard, l’acquisto più costoso della scorsa estate. Sky Sport ritiene che Frattesi si accomoderà nuovamente in panchina nonostante i 3 goal nelle ultime 2 partite tra Italia ed Inter; in difesa Bastoni è in vantaggio su Acerbi perché al centro tornerà De Vrij dopo la panchina nel derby, ecco le probabili formazioni.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Alex Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Merino, Zubimendi, Mendez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. All.: Alguacil.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.

L’articolo Real Sociedad-Inter: attenzione a Kubo, chance per Pavard e Asllani proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG