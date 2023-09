Dopo il super avvio di stagione l’Inter pensa a blindare Mkhitaryan: l’armeno prepara il rinnovo con i nerazzurri

Come riportato da Gazzetta.it, l’Inter si appresta a intavolare i discorsi per il rinnovo di Mkhitaryan:

«L’armeno è un giocatore fondamentale e, per utilizzarlo sempre nelle prime quattro partite di campionato, ha sistematicamente mandato in panchina l’acquisto più costoso dell’estate nerazzurra, Davide Frattesi. A gennaio l’ex Roma compirà 35 anni, ma l’Inter non ha nessuna intenzione di perderlo. Per questo a breve porterà avanti i contatti con Rafaela Pimenta, l’agente di Micki, per il prolungamento del suo contratto».

L’articolo Mkhitaryan, l’Inter accelera: partono i dialoghi per il rinnovo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG